بومبيو يعرب عن أمل واشنطن في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأربعاء إن الفرصة متاحة أمام كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي كما تعهدت.وفي مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، قال "بومبيو" إن الولايات المتحدة متفائلة بأن يفي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالالتزام الذي تعهد به في شهر يونيو في سنغافوره، حيث تعهد بنزع السلاح النووي من بلاده، مشيرًا بذلك إلى القمة الأولى بين "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووصف "بومبيو" القمة الثانية المرتقبة بأنها "فرصة حقيقية للعالم"، وقال إن وفاء بيونغ يانغ بتعهداتها يأتي في مصلحة الشعب الكوري الشمالي، وفي مصلحة الشعب الأمريكي أيضًا للحفاظ على سلامتهم.وأضاف أن "كيم" أخبر شعبه بأنهم في حاجة إلى تغيير المسار وتحسين الظروف الاقتصادية داخل بلادهم.وقد أعلن "ترامب" في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس أول من أمس الثلاثاء أن قمته الثانية مع "كيم" ستُعقد في فيتنام يومي 27 و28 من فبراير الجاري.