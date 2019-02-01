واشنطن وبيونغ يانغ تواصلان المحادثات على مستوى العمل

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واصلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثاتهما على مستوى العمل في بيونغ يانغ لليوم الثاني، استعدادًا للقمة الثانية بين البلدين، المقرر عقدها يومي 27 و28 من فبراير الجاري في فيتنام.وقد بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" ونظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" محادثاتهما أمس الأربعاء، والتي ستستمر أيام وفقًا لمصادر مطلعة، حيث يُتوقع أن يناقش الجانبان خطوات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، والتدابير الأمريكية المقابلة لها.ويمكن أن تشمل هذه الخطوات تفكيك منشأة "يونغ بيون" النووية، وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقد وصل "بيغون" إلى بيونغ يانغ أمس الأربعاء في رحلة جوية من قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.