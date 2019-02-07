توقعات بإعادة فتح مجمع كيسونغ الصناعي بعد القمة بين ترامب وكيم

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أعربت الشركات الكورية الجنوبية عن تفاؤلها بإمكانية إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين، وذلك بعد خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أعلن فيه موعد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال "شين هان يونغ"، رئيس رابطة الشركات العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي، إن الشركات الكورية تأمل في زيارة المجمع بعد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وتخطط تلك الشركات لتقديم طلب آخر إلى البرلمان في الذكرى الثالثة لإغلاق المجمع.كما تأمل الشركات في أن تؤدي القمة الثانية إلى إعفاءات جزئية من العقوبات للمشروعات المشتركة بين الكوريتين، وهي المجمع الصناعي والجولات السياحية إلى جبل كوم كانغ، ومشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.ويذكر أنه في فبراير من عام 2016، أعلنت إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" عن إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي، في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ومن جانبها أمرت كوريا الشمالية الشركات الجنوبية بمغادرة المجمع.وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمت الشركات الكورية الجنوبية عدة طلبات للحكومة للقيام برحلة عبر الحدود للتحقق من حالة منشآتها، ولكن تم رفض جميع هذه الطلبات.