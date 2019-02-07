تحذيرات بشأن الغبار الناعم في سيول وكيونغ كي

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أصدرت الحكومة إشعارات بشأن حالة الغبار الناعم والدقيق في سيول ومقاطعة كيونغ كي اليوم الخميس، بعد ارتفاع مستويات الغبار إلى مستوى مثير للقلق.وقد صدر التنبيه في سيول في السابعة صباحًا وتم إرساله إلى جميع المناطق المحيطة بالعاصمة.وفي الساعة التاسعة، أصدرت مقاطعة "كيونغ كي" تحذيرًا في 20 مدينة ومنطقة تابعة لها.يذكر أن هذه التحذيرات يتم إصدارها عندما يتجاوز متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة 75 ميكروغرام لكل متر مكعب لأكثر من ساعتين.وقد نصحت السلطات المصابين بأمراض تنفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية بالبقاء في منازلهم، وأوصت المواطنين في الخارج بارتداء أقنعة واقية.