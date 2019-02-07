سيول تأمل في نجاح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في التوصل إلى نتائج محددة

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رحب مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بتأكيد موعد انعقاد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن سيول تأمل في أن تخرج القمة الثانية بين الولايات المتحدوة وكوريا الشمالية، والتي ستعقد في نهاية هذا الشهر، بـ"نتائج محددة وجوهرية".وأضاف المتحدث أن سيول تتوقع أن يكون مكان انعقاد القمة أفضل خلفية لكتابة تاريخ جديد للولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالنظر إلى تاريخ العلاقات الأمريكية مع فيتنام وتحولها من علاقة معادية إلى علاقة ودية.ورفض المتحدث الحديث عن المدينة التي ستعقد فيها القمة، قائلًا إن واشنطن وبيونغ يانغ ستعلنان قريبًا عن المزيد من المعلومات.كما صرح بأنه من غير المرجح أن يتوجه الرئيس "مون جيه إين" إلى فيتنام خلال القمة، وسط تكهنات بأن الكوريتين والصين والولايات المتحدة قد تعلن نهاية رسمية للحرب الكورية.