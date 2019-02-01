احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل رقما قياسيا في يناير

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية 405 مليارات و510 ملايين دولار في نهاية شهر يناير الماضي، بزيادة مقدارها مليار و820 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وبهذا شهد احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في يناير زيادة للشهر الثالث على التوالي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا .وقال البنك المركزي إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع قيمة العملات غير الدولار عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.وكانت كوريا الجنوبية ثامن أكبر حامل في العالم لاحتياطي النقد الأجنبي في نهاية العام الماضي، بينما تصدرت الصين القائمة بـ3 تريليونات و72.7 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و271 مليار دولار، ثم سويسرا بـ786.9 مليار دولار.