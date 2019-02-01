أطباء من كوريا الشمالية يشاركون في مؤتمر دولي في كوريا الجنوبية

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من المقرر أن تشارك مجموعة من الخبراء الطبيين من كوريا الشمالية، في مؤتمر طبي دولي سينعقد في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام.ووفقًا لرئيس الاتحاد الدولي للسكري "تشو نام هان"، فسوف يشارك 50 من العاملين في المجال الطبي من كوريا الشمالية، بما في ذلك الأطباء والممرضات، في مؤتمر تابع للاتحاد سينعقد في مدينة بوسان في ديسمبر المقبل.وقال "تشو" إنه يعتزم زيارة بيونغ يانغ في مايو لتقييم البنية التحتية الطبية الحالية في الشمال، فيما يتعلق بمرض السكري، وذلك بعد أن سعى لسنوات لبناء مستشفى متخصص في علاج السكري في الشمال.وخلال رحلته إلى الشمال، يأمل "تشو" في الوقوف على حالة اضطرابات الغدد الصماء وتقديم أدوية مجانية بناءً على نتائج زيارته.وقد استبعد "تشو" أن تمثل زيارته انتهاكًا للعقوبات الدولية، قائلًا إنها ستكون مجرد مساعدات إنسانية. وأوضح أنه حصل بالفعل على تبرعات من الأنسولين والأدوية وأدوات قياس مستوى السكر في الدم من شركات محلية ودول أجنبية، بما في ذلك الصين وألمانيا.