سيول تميل إلى رفض دعوة طوكيو للحوار حول قضية العمل القسري

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حافظت سيول على موقفها من الأحكام الأخيرة للمحاكم الكورية الجنوبية، بشأن قضايا العمل القسري في زمن الحرب، وقررت الاستجابة إلى طوكيو من خلال القنوات الدبلوماسية الحالية، بدلًا من عقد محادثات رسمية حول الموضوع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نوه كيو دوك" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن الحكومة تستعرض بدقة العديد من العوامل استجابةً لدعوة طوكيو لإجراء مناقشات بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالعمل القسري.وقد أصدر المتحدث البيان قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي وضعتها طوكيو للحصول على رد سيول بشأن المحادثات. وكانت سيول قد أصرت سابقًا على عدم التزامها بأي موعد نهائي، مشيرة إلى عدم وجود أطر زمنية محددة في معاهد التسوية لعام 1965، التي تستند إليها اليابان.وأفادت بعض الأنباء أن "كينجي كاناسوغي"، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية، يخطط لزيارة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، للاجتماع مع كبار المبعوثين النوويين لسيول وواشنطن، وربما سيناقش معهما النزاعات الأخيرة بين سيول وطوكيو.