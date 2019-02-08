سيول وواشنطن توقعان اتفاق التكاليف الدفاعية قريبا

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من المتوقع أن توقع سيول وواشنطن على اتفاقية جديدة لتقاسم تكاليف الدفاع، في عطلة نهاية هذا الأسبوع على أقرب تقدير.وخلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "نوه كيو دوك" تقريرًا إعلاميًّا بأن توقيع الاتفاقية سيتم خلال اليوم.وقد أفادت بعض الأنباء أن التوقيع المبدئي على الاتفاقية قد يتم في عطلة نهاية الأسبوع بحضور المفاوضين الرئيسيين للبلدين.ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن حكومة سيول قبلت مطلب الولايات المتحدة بعقد الاتفاقية لمدة عام واحد، بينما وافقت الولايات المتحدة على طلب سيول بدفع أقل من مليار دولار هذا العام، للمساهمة في تكاليف إقامة القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية.ووفقًا لأحد أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد استبعد مستشار الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ" المخاوف من أن واشنطن ستواصل المطالبة بتجديد الاتفاق كل عام.وقد اجتمع "تشونغ" مع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "هونغ يونغ بيو" أمس الخميس، الذي نقل عنه إن العقد الحالي سيكون لمدة عام واحد، ولكن الوضع لن يستمر كذلك في المستقبل.