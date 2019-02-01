مراسم الذكرى المئوية على إعلان الثامن من فبراير للاستقلال من الاستعمار الياباني

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أقيم أمس الخميس في طوكيو احتفال بعشية الذكرى المئوية على إعلان الثامن من فبراير للاستقلال من الاستعمار الياباني.وكان أكثر من 600 من الطلبة الكوريين الدارسين في اليابان قد أصدروا بيانا يوم الثامن من شهر فبراير عام 1919 في طوكيو، طالبوا فيه اليابان بتحرير كوريا من الحكم الاستعماري.وأكد رئيس لجنة الذكرى المئوية لإعلان الثامن من فبراير للاستقلال "لي جونغ غول" في كلمة ألقاها في الاحتفال على أهمية إدراك إرادة المناضلين الذين شاركوا في إعلان الثامن من فبراير للاستقلال لتحويله لروح السلام.كما أقيم اليوم الجمعة احتفال بالذكرى المئوية في سيول وطوكيو في آن واحد، حيث قام المشاركون في احتفال طوكيو بزيارة للموقع الذي تم فيه الإعلان عن الاستقلال، كما زاروا مواقع تذكارية لحركة الاستقلال في اليابان.