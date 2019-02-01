كوريا تشارك في إنشاء كونسورتيوم دولي لتطوير نظام الملاحة البحرية الإلكترونية

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تشارك كوريا الجنوبية في إنشاء كونسورتيوم دولي خاص بالاستخدام الواسع والتقييس الدولي لنظام تقاسم المعلومات اللازم للملاحة البحرية الإلكترونية.وقالت وزارة الشؤون البحرية الكورية اليوم الجمعة إنه سيتم إنشاء كونسورتيوم دولي خاص بتطوير نظام تقاسم المعلومات البحرية في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك بمشاركة معاهد بحثية ومؤسسات حكومية من خمس دول، هي: السويد والدانمارك وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية تخطط لتطبيق نظام الملاحة البحرية الإلكترونية بدءا من العام القادم 2020 من أجل منع وقوع الحوادث البحرية.ويعد النظام الدولي لتقاسم المعلومات أمرا ضروريا لتشغيل نظام الملاحة البحرية الإلكترونية على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وتطوير تقنية رقمية جديدة خاصة بالنظام اللوجستي البحري الذكي والسفن ذاتية الملاحة.وتسعى وزارة الشؤون البحرية الكورية لاستضافة مكتب الأمانة للكونسورتيوم الدولي، وإقامة الاجتماع الاقتتاحي لهذا الكونسوتيوم في كوريا الجنوبية.