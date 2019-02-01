بومبيو يؤكد أن نزع السلاح النووي التزام مفروض على الزعيم الكوري الشمالي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يدرك جيدا أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يواجه تحديات صعبة بشأن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن نزع السلاح النووي يعتبر التزاما مفروضا عليه.وأضاف "بومبيو" في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية أول من أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" قد قال إن قضية كوريا الشمالية ستكون أكبر التهديدات التي سيواجهها الرئيس "ترامب" في أثناء رئاسته.وقال "بومبيو" إن "ترامب" سيعقد لقاء ثانيا في نهاية فبراير الجاري في فيتنام مع "كيم" الذي يمكنه أن يظهر حينذاك وفاءه بالوعد الذي قطعه في سنغافوره بنزع السلاح النووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للوفاء ببعض الالتزامات التي من شأنها تحسين اقتصاد كوريا الشمالية وإقامة مستقبل مشرق للشعب الكوري الشمالي إذا قبلت بيونغ يانغ بنزع سلاحها النووي.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في خطابه الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة مستمرة في بذل جهودها التاريخية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.