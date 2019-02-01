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قررت المحكمة العليا أمس الخميس تمديد فترة اعتقال الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" للمرة الثالثة والأخيرة حتى يوم السادس من شهر أبريل القادم.وكانت المحكمة العليا قد قررت تمديد فترة اعتقالها مرتين، يوم الأول من أكتوبر، ويوم الثلاثين من نوفمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن تسرع المحكمة من إجراءات محاكمة الرئيسة السابقة "بارك" ليتم إصدار حكم عليها قبل انتهاء فترة اعتقالها الأخيرة.يذكر أنه ليس هناك إمكانية للإفراج عن الرئيسة السابقة "بارك" حتى في حالة عدم تمكن المحكمة العليا من إصدار حكم عليها عند انتهاء فترة اعتقالها، لأنه قد تم إصدار حكم بسجنها لمدة عامين بتهمة تورطها غير القانوني في اختيار مرشحي حزب سينوري الحاكم السابق للانتخابات العامة.