ترامب لن يجتمع مع شي قبل انتهاء مهلة التوصل لاتفاق تجاري

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه لا يعتزم إجراء لقاء مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قبل يوم الأول من مارس القادم الذي ستنتهي فيه المهلة التي حددها البلدان للتوصل لاتفاق بشأن نزاعاتهما التجارية.وأضاف "ترامب" في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس أن هناك إمكانية لإجراء اللقاء مع "شي جين بينغ" في وقت لاحق.وبهذا أصبح من غير المرجح إجراء محادثات قمة بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الشمالية والصين بشكل متسلسل.ومن جانبه، قال كبير مستشاري "ترامب" للشؤون الاقتصادية ومدير المجلس الاقتصاد الوطني "لاري كادلو" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الرئيسين الأمريكي والصيني سوف يلتقيان في وقت ما، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون خلال فترة قصيرة.وقال تلفزيون "سي إن بي سي" الأمريكي إن مستشاري "ترامب" قد عارضوا إجراء محادثات قمة متسلسلة مع كل من كوريا الشمالية والصين، بسبب إمكانية استخدام الصين نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية كوسيلة لأخذ زمام المبادرة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن القمة الأمريكية الصينية وتحديد موعدها في المحادثات رفيعة المستوى التي ستعقد بين البلدين في أوائل الأسبوع القادم في بكين.