رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بإنجازات أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية

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أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" بيانا أمس الخميس، قبل يومين من الذكرى الأولى على إقامة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، أشاد فيه بالإنجازات التي حققتها أولمبياد بيونغ تشانغ ليس فقط في المجالات الرياضية، بل وأيضا في مجال الخبرات التي اكتسبها اللاعبون من خلالها، ووصف أولمبياد بيونغ تشانغ بانها كانت "حدثا فتح أفقا جديدا في مجالات مختلفة".واختار "باخ" دخول الكوريتين بمسيرة مشتركة تحت علم موحد يرمز لشبه الجزيرة الكورية في حفل الافتتاح، كأفضل مشاهد أولمبياد بيونغ تشانغ.وقال "باخ" إن الدخول المشترك بين الكوريتين كان رمزا يشير إلى إجراء الحوار من خلال الأولمبياد، وتمهيد الطريق لتعزيز السلام من خلال القيمة الأولمبية.وأكد "باخ" أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤيد الجهود الهادفة لإجراء حوار للسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال الرياضة.ومن المقرر أن يرأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "باخ" اجتماعا بين مسؤولي الكوريتين يوم الخامس عشر من فبراير الجاري في لوزان بسويسرا لبحث القضايا المتعلقة بتشكيل فريق موحد بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو الصيفية عام 2020.