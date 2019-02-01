استمرار مباحثات المبعوث الأمريكي ستيفن بيغون في بيونغ يانغ

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قال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" إن الممثل الأمريكي الخاص بسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" لا يزال يقيم في بيونغ يانغ لإجراء محادثات رفيعة المستوى استعدادا للجولة الثانية من القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت نقلا عن مصادر حكومية أن طائرة شحن أمريكية قد وصلت إلى إلى قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية في وقت لاحق من ليلة أمس الخميس قادمة من بيونغ يانغ، وعلى متنها أكثر من 20 مسؤولا أمريكيا، بمن فيهم "ستيفن بيغون".وأوضح المتحدث "كيم" أن طائرة الشحن قد وصلت إلى القاعدة الجوية الأمريكية قادمة من بيونغ يانغ، لكن "بيغون" لا يزال مقيما في بيونغ يانغ.ومن المحتمل أن يعود "بيغون" إلى سيول اليوم الجمعة بعد إجراء محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول"، السفير الكوري الشمالي السابق لدى إسبانيا.وبعد عودته إلى سيول، سيلتقى "بيغون" مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" لتقديم شرح حول نتائج زيارته لبيونغ يانغ.وفيما يخص سؤال حول لقاء "بيغون" مع الزعيم الكوري الشمالي، قال المتحدث إنه ليس لديه معلومات عن ذلك.