مجلس الأمن يعفى الإمدادات الطبية لكوريا الشمالية من العقوبات

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قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الموافقة على طلب إعفاء من العقوبات تقدمت به منظمة الصليب الأحمر الدولية.وقامت اللجنة أمس الخميس بنشر موافقتها على ذلك الطلب في موقعها على الإنترنت حيث وافقت على إعفاء 93 مادة من الدراجات والأدوات الطبية والأجهزة الخاصة بتنقية المياه وغيرها من المعدات اللازمة لأنشطة إغاثة الحوامل والأطفال في كوريا الشمالية، من العقوبات الدولية.وتبلغ قيمة الإمدادات الطبية وأجهزة تنقية المياه التي سيتم تقديمها لكوريا الشمالية حوالي 65 مليون وون، أي حوالي 60 ألف دولار، وسيتم تخصيص 55 مليون وون أخرى لشراء 500 دراجة سيستخدمها المتطوعون لإيصال الإمدادات الطبية إلى المقيمين في المناطق النائية في كوريا الشمالية.وستمتد فترة الإعفاء حتى يوم الثلاثين من شهر يوليو القادم.وبهذا بلغ عدد مشروعات تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية التي تم إعفاؤها من العقوبات الدولية 10 مشروعات.