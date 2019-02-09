نواب أمريكيون يطالبون بتمديد اتفاقية التكاليف الدفاعية مع سيول

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طالبت نائبتان أمريكيتان بلادهم بتمديد اتفاقية التكاليف الدفاعية مع سيول، التي تحدد كيفية تقسيم التكاليف اللازمة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وقالت النائبتان عن الحزب الديمقراطي "غريس مينغ" و"نورما توريس" أمس الجمعة إنهما وجهتا الدعوة في رسالة إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو".وجاء في الرسالة أن مدة العام الواحد لا تعكس أهمية التحالف الثنائي مع سيول.وأعربت النائبتان عن الارتياح بعد توصل البلدين إلى الاتفاق قبل انعقاد القمة مع كوريا الشمالية، لكنهما أعربتا أيضًا عن القلق من الطبيعة المؤقتة للاتفاق، وحثتا الإدارة على السعي إلى توقيع اتفاق طويل الأجل، ليعبر عن عمق الالتزام الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية.وجاء في الرسالة أن إبراز التحالف القوي بين واشنطن وسيول أمر وثيق الصلة بالاستعدادات الجارية للقمة الثانية مع كوريا الشمالية، لئلا تستفيد كوريا الشمالية من أي انقسامات حقيقة أو متصورة بين الحليفين.ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق لمدة عام واحد توقيعًا مبدئيًّا غدًا الأحد.وينص الاتفاق على زيادة مساهمة سيول إلى 1.04 تريليون وون، أي أقل من مبلغ المليار دولار الذي اقترحته واشنطن، مع تقليل مدة الاتفاق من خمس سنوات إلى سنة واحدة.