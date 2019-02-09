عقد جنازة العامل الشاب الراحل

Photo : KBS News

أقيمت مراسم تشييع العامل الشاب "كيم يونغ كيون"، الذي لقي مصرعه أثناء العمل، في أواخر العام الماضي.وقد أعلنت عائلة العامل القتيل ومجموعة مدنية عن إقامة المراسم في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول، بعد ظهر اليوم السبت.وقبل الجنازة، قامت المجموعة المدنية بتنظيم فعاليات تذكارية في محطة "تايان" للطاقة الحرارية، التي كان يعمل فيها "كيم"، وفي منطقة "جونغ نو" في سيول.وسيتم دفن "كيم" في منطقة "نام يانغ جو"، بمقاطعة "كيونغي".يذكر أن عائلة العامل، الذي لقي مصرعه في ديسمبر الماضي، قد أجلت مراسم التشييع حتى يتم تحسين ظروف عمل العمال المؤقتين.وتأتي الجنازة بعد مرور 60 يومًا على وفاته، عقب التوصل إلى اتفاق بين شركة كوريا الغربية للطاقة وأسرة "كيم".