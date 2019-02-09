تأجيل الإعلان عن المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتأجيل إعلانهما عن المناورات العسكرية المشتركة، إلى ما بعد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، يأتي لمراعاة موقف كوريا الشمالية.وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن التأجيل يبدو أنه يراعي رد فعل كوريا الشمالية المحتمل ضد المناورات العسكرية المشتركة قبيل اجتماعها مع واشنطن.وأشار تقرير الوكالة إلى أن النظام الشمالي ظل ينتقد التدريبات العسكرية المشتركة بوصفها استعدادًا لغزو كوريا الشمالية.وذكرت الوكالة الإخبارية أن سيول وواشنطن أجلتا المناورات العسكرية المشتركة إلى ما بعد انعقاد القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي انعقدت في سنغافورة في يوليو من العام الماضي.