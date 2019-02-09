سيول قد تفرض رسوما تجارية انتقامية ضد واشنطن

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أصدرت منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة قرارًا يقضي بقيام كوريا الجنوبية بفرض رسوم انتقامية سنوية، تقدر قيمتها بـ 84.8 مليون دولار، على الواردات الأمريكية، ردًّا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد بعض المنتجات الكورية.ويأتي هذا القرار بعد مرور عام على طلب كوريا الجنوبية الإذن من هيئة تسوية النزاعات، بتعليق التزاماتها في قطاع السلع، على أساس أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتوصيات وقرارات الهيئة، المتعلقة بالنزاع التجاري حول الغسالات الكورية.وقد حددت هيئة تسوية النزاع المبلغ بعد الاستماع إلى حجج الجانبين، لكنه أقل بكثير مما طالبت به سيول في البداية.وقد بدأ النزاع التجاري في أوائل عام 2013، عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا كبيرة على الغسالات الكورية، التي صنعتها شركة سامسونغ وشركة إل جي للإلكترونيات.