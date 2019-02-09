طوكيو ترحب بارتفاع أعداد السائحين الكوريين واليابانيين

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رحب وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، بالأنباء التي تفيد بأن أكثر من 10 ملايين سائح كوري وياباني، قد زاروا البلدين في عام 2018.ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن الوزير قوله خلال مؤتمر صحفي إنه سعيد للغاية، لرؤية السياح من البلدين يتبادلون الزيارة، على الرغم من توتر العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه في المستقبل.ووفقًا للسفارة اليابانية في سيول وغيرها من المصادر، فإن أكثر من 72% من هذه الملايين العشرة كانوا من الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان، مما يشير إلى عدم التوازن بين عدد السائحين من البلدين.