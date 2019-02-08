تعزيز التعاون بين سيول وواشنطن بشأن القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية

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من المقرر أن يتبادل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الآراء خلال المستقبل القريب حول القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إنه سيتم الكشف عن الموعد المحدد لتبادل الآراء بين الرئيسين فور الانتهاء من الاستعدادات، مشيرا إلى احتمال أن يتم إجراء حوار بينهما عبر االهاتف.وأضاف المتحدث أن مباحثات أخرى على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقد في الأسبوع الرابع من فبراير الجاري في إحدى الدول الآسيوية لوضع اللمسات الأخيرة للاستعداد للقمة الثانية.وستقوم وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" بعقد اجتماع مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" لبحث القضايا المتعلقة بالقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ".وقال مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية "جونغ أوي يونغ" الذي التقى بالممثل الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" يوم السبت الماضي في سيول، إن المباحثات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ تسير على ما يرام.الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري في مدينة هانوي عاصمة فيتنام.