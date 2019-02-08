كوريا تشارك في مناقشة دولية حول القضايا الخاصة بالفضاء

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صرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الاثنين بأن الحكومة الكورية ستشارك بوفد رسمي في اجتماعات اللجنة العلمية والتكنولوجية الفرعية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة والتي ستعقد في فيينا عاصمة النمسا خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم الغد الثلاثاء.ويتكون الوفد الكوري من أكثر من 10 أعضاء من مسؤولين في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الخارجية، ومعهد أبحاث الفضاء، ومعهد علوم الفلك والفضاء، ومعهد أبحاث الطاقة الذرية.وسيتم في اجتماعات فيينا بحث 12 موضوعا خاصا بالتكنولوجيا الفضائية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الجنس البشري، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المستدامة لضمان الأنشطة الفضائية المستقبلية.وتضم لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أكثر من 100 دولة ومؤسسة دولية، وقد بدأت أعمالها منذ عام 1958.