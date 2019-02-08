سيول توافق على زيادة حصتها من تكاليف وجود القوات الأمريكية

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توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور عام من المفاوضات الجارية بين الجانبين.وبموجب هذا الاتفاق، سيبلغ نصيب كوريا الجنوبية من هذه التكاليف لهذا العام تريليونا و38.9 مليار وون، أي ما يعادل 924 مليون دولار، بزيادة 8.2% مقارنة بالعام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها نصيب كوريا الجنوبية عن تريليون وون، لكنه أقل من الحد الأدنى للمستوى الذي طالبت به الولايات المتحدة بمقدار 90 مليار وون.كما قامت الولايات المتحدة بإلغاء خطتها لزيادة حصة كوريا الجنوبية من التكاليف اللازمة لنشر أصولها الاستراتيجية.وتمتد صلاحية الاتفاق عاما واحدا فقط بناء على طلب الولايات المتحدة، بحيث يتم تجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية كل عام بدلا من 5 أعوام كما كان في السابق.