معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تتجاوز 50% لأول مرة منذ 11 اسبوعا

Photo : YONHAP News

تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مستوى 50%، لأول مرة منذ 11 أسبوعا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" يومي السابع والثامن من فبراير الجاري على 1507 من المواطنين البالغين، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 50.4% ، بارتفاع 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 45.4%، انخفاض 0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في ارتفاع معدل تأييد الرئيس "مون" إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة منذ أواخر العام الماضي، وموجة السلام التي تسود شبه الجزيرة الكورية في ظل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والمفاوضات الجارية للاستعداد لهذه القمة.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.9% ، بزيادة 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بعد أن عانى من انخفاض نسبة تأييده للأسبوع الثالث على التوالي.وبلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 28.9%، وتلاه حزب الإصلاح المستقبلي بـ6.8%، وحزب العدل بـ6.2%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.9%.