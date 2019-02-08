62.5 % من الكوريين لديهم توقعات إيجابية حول القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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توقع أكثر من 60% من المواطنين الكوريين الجنوبيين أن يتم إحراز نتائج ملموسة من خلال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي ستعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 501 من المواطنين البالغين، قال 62.5% من المشاركين إن القمة الثانية المرتقبة ستحقق نتائج جيدة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفي المقابل، توقع 35.1% من المشاركين أن تؤثر هذه القمة تأثيرا سلبيا على علاقة التحالف بين سيول وواشنطن دون إجراز نتائج تفصيلية.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.