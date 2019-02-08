كوريا واسبانيا تبدآن مفاوضات حول اتفاقية تبادل الطائرات بينهما

Photo : KBS News

من المتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية وإسبانيا في غضون هذا الشهر في إجراء مفاوضات حول إبرام اتفاقية لتبادل الطائرات بينهما، وسوف تكون هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم من خلالها تصدير طائرات كورية إلى أوربا، في حالة تحقيقها.ومن المتوقع أن يقوم عدد من مسؤولي وزارة الدفاع وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي بزيارة لإسبانيا خلال هذا الشهر من أجل إجراء مفاوضات حول توقيع اتفاقية تبادل طائرات النقل العسكرية الإسبانية من طراز "إيه-400 إم" وطائرات التدريب الكورية من طرازيْ "كيه تي-1" و"تي-50".وكانت إسبانيا قد اقترحت في شهر يوليو من العام الماضي إبرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية من أجل تبادل طائرات نقل عسكري يمتلكها سلاح الجو الإسباني مع طائرات تدريب كورية، ثم تقدمت باقتراح مماثل في شهر نوفمبر من العام الماضي.وأعربت إسبانيا في اقتراحها عن أملها في مبادلة 6 طائرات نقل لديها من طراز "إيه - 400 إم"، بـ30 من طائرات "كيه تي -1" و20 من طائرات "تي-50" الكورية للتدريب.الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الإسبانية قد اشترت من شركة "إيرباص" 27 من طائرات النقل من طراز "إيه-400 إم" ، لكنها قررت عدم تشغيل 13 منها وبيعها لدول أخرى.