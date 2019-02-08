عدد سكان كوريا يصل إلى ذروته في عام 2027

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، من المتوقع أن يصل عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 52 مليونا و264 ألف نسمة في عام 2027، مسجلا بذلك أعلى مستوى له، ثم يبدأ هذا العدد في الانخفاض تدريجيا بدءا من العام التالي.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى الوتيرة السريعة المتوقعة لمعدل الخصوبة الكلي، حيث كان هذا المعدل 1.05 طفل في عام 2017، وأقل من طفل واحد في العام الماضي.وتوقعت اللجنة الرئاسية المعنية بالشيخوخة والسياسات السكانية أن يبلغ معدل الخصوبة الكلي ما بين 0,96 طفل و0,97 طفل في العام الماضي.ويرى بعض الخبراء أن يبدأ انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية اعتبارا من عام 2024 ، إذا استمر معدل الخصوبة الكلي في الانخفاض ، ومتوسط العمر المتوقع في الارتفاع ، وعدد المهاجرين الأجانب إلى كوريا في الانفخاض.ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عدد السكان في انخفاض عدد السكان في سن العمل الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى مواجهة كوريا أزمة ديموغرافية.وتوقعت وزارة التوظيف والعمل أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بمقدار 240 ألفا في العام القادم و425 ألفا في عام 2025.