النيابة العامة توجه 47 اتهاما لرئيس المحكمة العليا السابق

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وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين 47 اتهاما ضد رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه"، بما في ذلك التورط في فضيحة إساءة استخدام السلطة القضائية، والتقصير في إداء الواجب، وصنع الوثائق الرسمية المزيفة.ويعد "يانغ" أول رئيس سابق للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية يتم القبض عليه كمشتبه به ويواجه محاكمة جنائية.ويُتهم "يانغ" بإصدار أوامر للمسؤولين في مكتب إدارة المحكمة الوطنية، وهي الهيئة الإدارية العليا للمحكمة، للتدخل في المحاكمات رفيعة المستوى للحصول على موافقة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" على إنشاء محكمة استئناف منفصلة.ونفى رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ" معظم التهم الموجهة إليه .وقال إنه لم يكن لديه علم بالأعمال المذكورة، مشيرا إلى أن العاملين على مستوى العمل هم الذين تورطوا في مثل تلك الأعمال.