وزير الخارجية الفيتنامي يزور كوريا الشمالية قبيل القمة بين ترامب وكيم

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الفيتنامي "فام بين مين" كوريا الشمالية قبيل القمة المقرر عقدها فى هانوى أواخر الشهر الحالى بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية أمس الاثنين في بيان نشر على تويتر إن "مين" يعتزم زيارة كوريا الشمالية بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس بدعوة من وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو".ولم يقدم المتحدث تفاصيل أخرى، بما في ذلك الغرض من هذه الرحلة.وتأتي زيارة "مين" وسط تكهنات بأن "كيم" قد يقوم بزيارة رسمية لفيتنام في وقت انعقاد قمته الثانية مع "ترامب" في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي الـ27 والـ28 من فبراير.وخلال الزيارة، من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الفيتنامي مع نظيره الكوري الشمالي "ري" ومسؤولين آخرين لمناقشة تفاصيل زيارة "كيم" المزمعة لفيتنام.