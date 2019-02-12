مبعوث أمريكي يزور روسيا لمناقشة إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

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بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "مارك لامبرت" زيارة إلى روسيا أمس تستهدف مناقشة مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ونقل تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" اليوم عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "مارك لامبرت" قد بدأ أمس الاثنين زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وتستمر يومين.وأضاف المتحدث أن المبعوث الخاص سيجتمع مع كبار المسؤولين الروس والخبراء في شؤون كوريا الشمالية من أجل مواصلة الجهود الدبلوماسية التي تستهدف تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل من كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء أمس إن "لامبرت" قد التقى مع السفير الروسي في وزارة الخارجية "أوليغ بورميستروف" في موسكو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.