كوريا الجنوبية تختار سيول لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032

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اختارت كوريا الجنوبية مدينة سيول بدلًا من مدينة بوسان، لتصبح المدينة المرشحة للاستضافة المشتركة مع كوريا الشمالية، لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2032.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الرياضية الأولمبية الكورية لممثليها في مركز التدريب الوطني في "جين تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" أمس الاثنين، حيث تم اختيار سيول كمدينة مرشحة بعد إجراء تصويت، حصلت فيه سيول على 34 صوتًا من أصل 49 صوتًا، في حين حصلت بوسان على الأصوات المتبقية.كما اختارت كوريا الشمالية عاصمتها بيونغ يانغ لاستضافة الدورة.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على السعي إلى استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، خلال القمة بينهما في سبتمبر الماضي.