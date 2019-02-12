رئيس المحكمة العليا يدرس فرض إجراءات تأديبية إضافية في فضيحة استغلال النفوذ

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أصدر رئيس المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اعتذارًا علنيًّا، بعد إدانة سلفه في فضيحة إساءة استغلال السلطة القضائية، وتعهد باتخاذ إجراءات تأديبية إضافية ضد القضاة المتورطين في الفضيحة.وبعد النتيجة النهائية لتحقيقات النيابة العامة، قال رئيس القضاة "كيم ميونغ سو" إنه يفكر في اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية، بما في ذلك احتمال الإبعاد من المحاكمات، للقضاة الذين يثبت تورطهم في الفضيحة.ويأتي اعتذار "كيم" بعد يوم واحد من توجيه أكثر من 40 اتهاما إلى رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه"، بما في ذلك استخدام المحاكمات ذات الطبيعة الحساسة كورقة مساومة للحصول على دعم إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في إنشاء محكمة منفصلة للاستئناف.كما وجهت النيابة العامة الاتهام إلى اثنين من كبار القضاة المتقاعدين، وهما "بارك بيونغ ديه" و"كو يونغ هان"، لتورطهما المزعوم في القضية.ومن ناحية أخرى، أعرب "كيم" عن مخاوفه من الاعتراضات على حكم المحكمة الأخير بحبس "كيم كيونغ سو"حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، قائلًا إن محاكمات المسؤولين السابقين لا ينبغي أن تؤدي إلى عدم ثقة الشعب بالأحكام الأخرى.