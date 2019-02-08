واشنطن وبيونغ يانغ ناقشتا 12 قضية في المحادثات السابقة للقمة

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قال "ستيفن بيغون" المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية في تصريحات أدلى بها أول من أمس الاثنين إن واشنطن وبيونغ يانغ قد ناقشتا أكثر من عشرة بنود خلال محادثاتهما الأسبوع الماضي استعدادا للقمة المرتقبة بينهما.وفي اجتماع مع وفد برلماني كوري جنوبي في واشنطن، تبادل الممثل الأمريكي الخاص للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" بعض التفاصيل حول محادثاته مع المسؤولين الكوريين الشماليين في بيونغ يانغ.وأفادت بعض التقارير بأن "بيغون" قال إن الجانبين ناقشا 12 قضية، وتوصلا إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي ستعقد يوميْ الـ27 والـ28 من فبراير الجاري في فيتنام. وأوضحت التقارير أن القضايا التي بحثها الجانبان تشمل إجراءات محددة لتنفيذ النقاط الأربع الرئيسية الواردة في الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال القمة الأولى بين الجانبين في سنغافوره في شهر يونيو من العام الماضي، حيث التزم "ترامب" و"كيم" بالعمل على نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام للسلام الدائم في المنطقة. وأضاف "بيغون" أنه على الرغم من وجود اتفاق على جدول أعمال القمة، إلا أن كلا الطرفين سيحتاج إلى بعض الوقت للعمل على تضييق الخلافات بينهما قبل بدء الجولة القادمة من المحادثات.