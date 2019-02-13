ترامب يطالب سيول بدفع المزيد مقابل نشر القوات الأمريكية في كوريا

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دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية إلى زيادة حصتها من تكاليف نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت تصريحات "ترامب" أمس الثلاثاء بعد يومين فقط من توقيع البلدين الحليفين على اتفاق مبدئي ينص على رفع مساهمة كوريا الجنوبية هذا العام من تكاليف إقامة 28 ألفا و500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية، بنسبة 8%، لتصل إلى تريليون و40 مليون وون.وزعم "ترامب" خلال اجتماع مع أعضاء حكومته أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 500 مليون دولار إضافية "بناء على طلبه"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة صارت ممكنة بفضل بضع مكالمات هاتفية أجراها.ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ مبالغًا فيه مقارنة بـ71 مليون دولار إضافية وافقت كوريا الجنوبية على دفعها بالفعل، أم أن هناك اتفاقات أخرى.وأضاف الرئيس الأمريكي أن مساهمة سيول يجب أن تزيد.