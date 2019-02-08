انخفاض عدد الطلاب الجنوبيين الذين يعتبرون كوريا الشمالية عدوا

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تبين أن عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين يعتبرون كوريا الشمالية عدوا قد انخفض بدرجة كبيرة خلال فترة عام واحد.جاء ذلك في مسح أجرته وزارة التوحيد بالتعاون مع وزارة التعليم على 82 ألفا و947 طالبا في 597 مدرسة في مختلف أرجاء البلاد، فيما بين يوم 22 من أكتوبر والعاشر من ديسمبر من العام الماضي.وحول سؤال عن اعتقادهم بشأن كوريا الشمالية، انخفضت نسبة الطلاب الذين يعتبرونها عدوا من 41% في عام 2017، إلى 5% في العام الماضي.كما بلغت نسبة الطلاب الذين وافقوا على أن كوريا الشمالية تعتبر طرفا ينبغي التحوط منه 28% بينما زادت نسبة المجيبين بأن كوريا الشمالية تمثل طرفا للتعاون من 41% إلى 51%.وزادت نسبة الإجابة بأن كوريا الشمالية تمثل طرفا للمساعدة من 11% إلى 12%.وحول سؤال عن موعد توحيد الكوريتين، أجاب 31% منهم في عام 2017 ببعد واحد وعشرين عاما، لتكون هذه الإجابة الأكثر، ولكن في عام 2018 أجاب 31% منهم بما بين 6 سنوات و10 سنوات، لتكون هذه الإجابة هي الأكثر.وتبين أنه بالتوازي مع المراحل من المدارس الابتدائية إلى الثانوية، يزداد عدد الطلاب الذين يتخذون مواقف حذرة أو أو واقعية، حيث أجاب 74% من الطلاب في المدارس الابتدائية بضرورة التوحيد، بينما أجاب 55% فقط من الطلاب في المدارس الثانوية بهذه الإجابة.