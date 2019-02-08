واحد من بين كل 5 كوريين يعتبر مدمنا على الهاتف الذكي

Photo : YONHAP News

اتضح أن واحدا من بين كل خمسة مستعملين للهواتف الذكية في كوريا يتعرض لخطورة الاعتماد المفرط عليها.جاء ذلك في بحث أجرته وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ولجنة التنمية المعلوماتية الكورية للتعرف على وضع الإفراط في الاعتماد على الهواتف الذكية لعام 2018.واتضح من خلال هذا البحث أن نسبة المعتمدين المفرطين على الهواتف الذكية من الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و69 عاما، قد بلغت 19% في العام الماضي، لتسجل زيادة مستمرة بعد أن كانت قد بلغت 17% في عام 2016، و18% في عام 2017.وكانت أكثر المحتويات التي يستخدمها المدمنون على استخدام الهواتف الذكية برامج المراسلة الفورية، ثم مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الألعاب الإلكترونية، ثم المواقع الإخبارية.وقال 77% من المفرطين في استخدام الهواتف الذكية في العام الماضي إنهم يدركون خطورة هذا الإفراط.وجرى المسح على 28 ألفا و575 شخصا من 10 آلاف أسرة في مختلف أرجاء البلاد في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر من العام الماضي.ويبلغ مستوى الثقة في المسح 95%، بينما تبلغ نسبة الخطأ زائد أو سالب 0.46%.