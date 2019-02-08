كوريا الشمالية وفيتنام تؤكدان توافق الآراء بينهما

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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي "بام بين مين" الذي يزور كوريا الشمالية حاليا، مباحثات مع وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" في دار "مان سو ديه" في بيونغ يانغ أمس.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجانبين أكدا على الاتفاق بينهما في الرأي حول تعزيز علاقات الصداقة والعديد من الشؤون الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويقول المراقبون إنه من المتوقع بناء على ذلك أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة رسمية إلى فيتنام إلى جانب حضوره الجولة الثانية من مباحثات القمة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ستعقد في العاصمة الفيتنامية "هانوي".وأضاف التقرير أن الوفد الفيتنامي برئاسة الوزير "مين" التقى بنائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمال الحاكم "لي سو يونغ" حيث قام بتقديم هدية له.تجدر الإشارة إلى أن الوفد كان قد وصل إلى بيونغ يانغ يوم 12 من هذا الشهر حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار الدبلوماسيين في كوريا الشمالية وزار "قصر الشمس" في جبل "كوم سو" الذي يوجد فيها جثتا الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"