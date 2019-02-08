كوريا الشمالية في قائمة الاتحاد الأوربي السوداء لغسيل الأموال

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ضم الاتحاد الأوربي كوريا الشمالية إلى قائمته السوداء للدول التي تمثل مخاطر أكبر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأصدرت المفوضية الأوربية، وهي الهيئة الحاكمة في الاتحاد الأوربي، أمس الأربعاء قائمة مكونة من 23 دولة، من بينها السعودية وإيرن وسوريا وبنما ونيجيريا، قائلة إن هذه الدول تتراخى في الرقابة على الإرهاب وغسيل الأموال، وتشكل تهديدًا للكتلة الأوربية.ولم يتم إدراج كوريا الجنوبية في القائمة.وستزيد هذه الخطوة من القيود التنظيمية على البنوك الأوربية، التي تتعامل مع عملاء من البلدان المدرجة على القائمة السوداء.وقبل دخول القائمة حيز التنفيذ، يجب التصديق عليها من قبل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوربي، والبرلمان الأوربي.