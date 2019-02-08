المعسكر الحاكم يوافق على تشكيل شرطة إقليمية مستقلة على أساس تجريبي

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وافق الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على تطبيق نظام للشرطة الإقليمية المستقلة هذا العام في خمس مدن ومقاطعات، وذلك على أساس تجريبي قبل تطبيق النظام على الصعيد الوطني في عام 2021.وتم الكشف عن هذه الخطة اليوم الخميس، خلال اجتماع تنسيق السياسات الذي عقد في مقر البرلمان.وبموجب هذا النظام، ستقوم وكالة الشرطة الوطنية بنقل الواجبات المتعلقة بالأمن اليومي إلى وكالات الشرطة في حكومات المقاطعات والبلديات.وأوضح المعسكر الحاكم أنه سيوسع من واجبات الشرطة المستقلة على مراحل حتى عام 2022، وسيمنح رؤساء البلديات والمحافظين سلطات تعيين رؤساء شرطة مستقلين.وقال المسؤول الكبير في لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "تشو جونغ شيك" إنهم قرروا أيضًا مراجعة قانون الشرطة لمنع أي لبس فيما يتعلق بالنظام المزدوج للشرطة الوطنية والإقليمية.