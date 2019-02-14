حزب كوريا الحرة يفصل النائب صاحب التعليقات المسيئة

Photo : YONHAP News

قررت لجنة الأخلاق في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي طرد النائب "لي جونغ ميونغ"، بسبب تعليقاته المسيئة حول حركة "كوانغ جو" الديمقراطية لعام 1980، والتي أدلى بها في جلسة استماع برلمانية الأسبوع الماضي.وأرجأت اللجنة اتخاذ قرار بشأن النائبيْن الآخرين "كيم جين تيه" و"كيم سون ريه".وقال مسؤول في لجنة الأخلاق لشبكة "كي بي إس" إن القرار تم تأجيله بسبب تسجيل النائبين المذكورين لأوراق ترشحهما في انتخابات قيادة الحزب القادمة.وأضاف المصدر أنه حتى لو اتخذ الحزب إجراءً تأديبيًّا الآن، فسيتم تأجيل التنفيذ إلى ما بعد مؤتمر الحزب يوم 27 فبراير.