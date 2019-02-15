كوريا الجنوبية تشدد التحقيقات الضريبية على الشركات العالمية

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تعتزم كوريا الجنوبية تشديد عمليات التفتيش الضريبية على الشركات العالمية، التي يشتبه في أنها تحاول تجنب دفع الضرائب، عن طريق تحويل أرباحها التي حصلت عليها في البلاد إلى دول أخرى.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الشركات العالمية إذا قامت ببيع منتجاتها في الخارج بأسعار منخفضة أو مرتفعة بصورة كبيرة، فيمكن فرض ضرائب على هذه المعاملات بناءً على أسعار السوق بدءًا من هذا العام.وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بعد الاشتباه في أن الشركات المتعددة الجنسيات تعيد تعديل أسعار منتجاتها مع الشركات التابعة لها، لكي تبدو وكأنها تحقق المزيد من الأرباح في البلدان ذات الضرائب الأقل.ووفقًا لمسؤول في الوزارة، فإن تعديل قانون الضرائب في العام الماضي يمكن أن يوفر أساسًا قانونيًّا لهذه الخطوة.ومع ذلك، لم تفرض كوريا الجنوبية ما يسمى بضريبة المبيعات الرقمية، التي يجري مناقشتها في أوروبا، لأنها قد تسبب آثارًا سلبية على الشركات المحلية.