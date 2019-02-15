كوريا الجنوبية تعقد محادثات تمهيدية لعضوية الشراكة عبر المحيط الهادي

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قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري محادثات تمهيدية غير رسمية، مع الأعضاء الرئيسيين في الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.وكشف وزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي" عن تلك الخطة خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد ذات الصلة أمس الخميس.وقال إن هذا يعد جزءًا من الجهود للتعامل بفعالية مع تزايد عدم اليقين المحيط بالبيئة التجارية العالمية. لكنه نبه إلى أن المحادثات لن تعقد على أساس أن كوريا ستنضم إلى الشراكة التي تجمع بين 11 دولة.وقد وقعت كوريا الجنوبية بالفعل على اتفاقية للتجارة الحرة مع 9 من بين 11 دولة من تلك الدول، باستثناء اليابان والمكسيك.ومن أجل انضمام بلد إضافي، يجب على الدولة مقدمة الطلب فتح سوقها وقبول طلبات الأعضاء الآخرين.وقال "هونغ" إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى عقد اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، لتقليل آثار الفراغ التجاري المحتمل بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.