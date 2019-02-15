قادة كوريا والنمسا يناقشان نزع الأسلحة النووية وتقليل التسلح

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اجتمع الرئيس "مون جيه إين" مع المستشار النمساوي "سباستيان كورتز" في مكتب الرئاسة الكوري أمس الخميس، وأطلعه على عملية السلام الجارية في شبه الجزيرة الكورية، وتفاصيل محادثات القمة بين الكوريتين والقمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما شكر النمسا على دعمها المستمر لاستقرار شبه الجزيرة الكورية وسلامها.وأشاد "كورتز" بشدة بجهود "مون" وإدارته في تخفيف حدة التوتر وخلق مزاج سلمي في المنطقة، وأعرب عن دعمه القوي لعملية السلام.كما تمنى الجانبان عقد قمة ثانية ناجحة بين واشنطن وبيونغ يانغ، واتفقا على العمل معًا من أجل تحقيق نزع السلاح النووي في الشمال والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال "كورتز" إن النمسا لعبت دورًا قياديًّا بموجب المعاهدات الدولية للحد من الأسلحة، واقترح أن تتعاون النمسا وكوريا إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين.واتفق معه "مون" قائلًا إن كوريا الجنوبية يمكن أن تنضم إلى الجهود النمساوية بمجرد تسوية عملية نزع الأسلحة النووية من الشمال.