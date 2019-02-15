تقرير أمريكي يحذر من تهديدات استيراد السيارات

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قال تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية إن واردات السيارات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس أن وزارة التجارة الأمريكية أجرت تحقيقات بشأن مدى تهديدات واردات السيارات على الأمن القومي، بناء على الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر مايو من العام الماضي ووفقا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة.وسيتم تقديم هذا التقرير للبيت الأبيض بعد غد الأحد، مما قد يؤدي إلى أن يقوم الرئيس "ترامب" بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة وتقييد واردات السيارات خلال 90 يوما من تلقيه التقرير.