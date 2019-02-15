50 ألفا عدد حالات الإجهاض الاصطناعي السنوي عند الكوريات

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توقع تقرير رسمي أن يكون عدد حالات الإجهاض الاصطناعي السنوي عند الكوريات قد وصل إلى أكثر من 49 ألف حالة، كما أكدت 3 من بين كل 4 كوريات على ضرورة إجراء تعديل على القانون الجنائي الخاص بمعاقبة الاجهاض.وطبقا للتقريرالذي تضمن نتائج مسح أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية أمس الخميس على 10 آلاف من الكوريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و44 عاما، أجرى 20% من الكوريات الحوامل عمليات إجهاض اصطناعي.وأشار التقرير إلى أن 47% من اللاتي جربن الإجهاض الاصطناعي غير متزوجات، وأن 38% منهن متزوجات.وقال التقرير إن معدل الاجهاض الاصطناعي شهد انخفاضا مستمرا حيث بلغ 4.5% عام 2017 بعد أن كان 29.8% في عام 2005، و15.8% في عام 2010.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة تنظيم النسل وتناول حبوب منع الحمل بعد الجماع، بالإضافة إلى انخفاض عدد الكوريات في سن الإنجاب.كما أشار التقرير إلى أن 75.6% من المشاركات في المسح قد أكدن على ضرورة إجراء تعديل على القانون الجنائي الخاص بمعاقبة الإجهاض الاصطناعي.