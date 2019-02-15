كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للعام الحادي والعشرين على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في العام الماضي نتيجة لزيادة حجم التجارة العالمية وصادرات أشباه الموصلات الكورية.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم الفائض في الحساب الجاري 76.41 مليار دولار في العام الماضي، مسجلا بذلك فائضا للعام الحادي والعشرين على التوالي منذ عام 1998.وأشار التقرير إلى أن حجم فائض الميزان التجاري للبضائع قد بلغ 111.87 مليار دولار في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات البضائع 625.44 مليار دولار، بزيادة 7.8% مقارنة بالعام الأسبق، بينما بلغ حجم الواردات 513.57 مليار دولار، بزيادة 10% عن العام الأسبق.أما الميزان التجاري للخدمات فشهد عجزا بلغت قيمته 29.74 مليار دولار في العام الماضي، مسجلا بذلك ثاني أكبر عجز منذ أن تم تسجيل 36.7 مليار دولار في عام 2017.