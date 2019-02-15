كوريا تجرى مفاوضات تمهيدية مع الدول الأعضاء في اتفاقية المشاركة الباسيفيكية

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صرح نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" بأن الحكومة قررت إجراء مفاوضات تمهيدية غير رسمية مع الدول الأعضاء في اتفاقية المشاركة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة، ضمن الجهود الرامية إلى المواجهة الفعالة لحالة عدم اليقين السائدة في بيئة التجارة العالمية.جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده "هونغ"، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية والاستراتيجية، أمس الخميس، مع الوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد الخارجي، حيث أشار إلى أن الحكومة الكورية لا تفكر في الانضمام إلى عضوية الاتفاقية.الجدير بالذكر أن اتفاقية المشاركة عبر الباسيفيك تضم في عضويتها 11 دولة، وقد دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي.وقد وقعت كوريا الجنوبية اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم الدول الأعضاء في الاتفاقية ما عدا اليابان والمكسيك.وقال "هونغ" أيضا إن وزارة التخطيط والمالية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا التي ستخرج من الاتحاد الأوربي يوم التاسع والعشرين من مارس القادم كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوربي.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تواجه مخاطر اقتصادية خارجية، بما فيها الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.