الرئيس الكوري مون جيه إين يستقبل رئيس الوزراء النمساوي

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استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس في مقر الرئاسة رئيس الوزراء النمساوي "سباستيان كيرتز"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول السياسات المتعلقة بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.وأشاد الرئيس "مون" بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء النمساوي "كيرتز" لثمانين من الناجين من الهولوكوست للمشاركة في احتفال الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية النمسا، والكلمة التي ألقاها في الاحتفال واعترف فيها بالأخطاء التي ارتكبتها النمسا، بما فيها الانضمام للنازية.وأعرب الرئيس "مون" عن اعتقاده بأن مواجهة تاريخ الماضي المأساوي بموجب مبادئ العدل والحقيقة ستكون حجر الأساس للتنمية المستقبلية.كما أعرب عن أمله في أن تتعاون كوريا والنمسا في تحقيق مستقبل مشرق لهما.وهنأ الرئيس "مون" رئيس الورزاء النمساوي "كيرتز" لتسميته كواحد ضمن ابرز عشرة قادة من الجيل القادم، بواسطة مجلة "تايم" الأمريكية في عامي 2017 و2018.ومن جانبه، أعرب "كيرتز" عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ حولي ملياري دولار.كما أعرب عن أمله في أن تكون زيارته لكوريا الجنوبية فرصة لاستمرار توسيع التبادلات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية.وكان رئيس الوزراء النمساوي قد وصل إلى سيول أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين.